Marmara’da hayalet ağ temizliği

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli denizlerdeki biyolojik çeşitliliğe ve sürdürülebilirliğe büyük tehdit oluşturan, "hayalet ağ" olarak da tarif edilen terk edilmiş ağlar için farkındalık oluşturmak adına Marmara Denizi'nde özel bir dalış gerçekleştirdi. Programa Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katıldı. DALIŞIN ardından konuşan Pakdemirli, "Hayalet ağların çıkarılması, denizlerimizin temizliği açısından son derece önemli. Bu ağlar aşağıda canlıların takılmasına ve ciddi bir deniz çöplüğü yaratmasına sebep oluyor. Bugün Marmara Denizi'nde Çevre Şehircilik Bakanımızla beraber hayalet ağların temizlenmesi maksadıyla, bir örnek olmak gayesiyle dalış yaptık. İki adet hayalet ağ bulup yukarı çıkardık" dedi.