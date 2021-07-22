Türkiye yeni varyantların pençesine düşmüş değil

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Teşkilatları ile video konferansla bayramlaşma programında önemli mesajlar verdi. Korona virüs salgınında ortaya çıkan yeni varyantlara değinen Erdoğan, KKTC ziyareti ile ilgili de önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, özetle şunları söyledi:



SALGINDA YENİ VARYANTLAR

Salgın çeşitli ülkelerde yeni varyantlarla yükselişe geçse de Türkiye henüz yeni varyantların pençesine düşmüş değil. Bu bayramı maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak gönülden idrak ediyoruz. Organize sanayi bölgelerinde sürekli yer açma çabaları var. Bunlar istihdamı olumlu etkiliyor. 2023 hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyoruz. Önümüze kurulan tuzakları birer birer boşa çıkarıyoruz.

KIBRIS'TA 2 AYRI DEVLET VAR

Kıbrıs'ta icra ettiğimiz program pek çok bakımdan önemliydi. Artık Kıbrıs Türklerinin uluslararası görüşmelerde masadaki tek talebi egemen devlet statülerinin tanınmasıdır. Bunun dışındaki tüm teklifler geçerliliğini yitirmiştir. 1963'ten itibaren Kıbrıs Türklerine katliam dahil her türlü haksızlığı yapan bunlardı. Türkiye'nin gösterdiği iyi niyete rağmen aleyhimize çalışan Rumlardı. Masadan kaçan Rumlardı. Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizi egemen devlet üzerine kurulu teklifini sonuna kadar destekliyoruz. Bizim için Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs diye bir kavram kalmamıştır. Bizim için bağımsız devletler vardır. Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimi bu konuda kararlı gördüm. Her türlü gayreti sergileyeceğiz. Bunun somut neticelerini de inşallah yakında görmeye başlayacağız.



'SON VİRAJA GİRDİKLERİNİN FARKINDALAR'

TÜRKİYE'NİN 2023'e çok daha farklı girmenin peşinde olduğunu söyleyen Erdoğan, "Ülkemizi demokrasi ve kalkınma hattından çıkarmak için uğraşanlar son viraja girdiklerinin farkında. İşte bunun için her fırsatta, Cumhur İttifakı'nın gücüne, AK Parti'nin birliği ve beraberliğine sahip çıkmasının vurgusunu yapıyoruz. Normalleşme adımlarına paralel olarak yeniden il ziyaretlerimize başladık. Şu gerçeği sizlere bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Her vatandaşımızın elini sıkıyor, gönlünü alıyorsak karşımızdakilerin yalanları sabun köpüğü gibi patlayıp gidiyor. Sahayı tüm gücümüzle kapatacağız" dedi.



ŞAHİKA'YA TEBRİK TELEFONU

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen ile telefonda görüştü. Erdoğan, Bahamalar'da düzenlenen Vertical Blue Serbest Dalış Dünya Kupası'nda Türkiye rekoru kıran Ercümen'i tebrik etti.