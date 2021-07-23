Bakü’deki Karabağlılar kavuşma gününü bekliyor

BAKÜ'DE 1990'lı yıllarda Ermeni işgali sonrası ata yurtları Karabağ'dan göç etmek zorunda kalan Azerbaycanlılara, Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) bu yıl "kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" sloganıyla düzenlediği organizasyon kapsamında kurban eti dağıtıldı, çocuklara oyuncak hediye edildi. Azerbaycanlıların ifadesiyle "kaçkın, göçkün" Karabağlılar, 28 yıllık işgalin ardından Dağlık Karabağ'ın geri alınması ve Ermenistan'a karşı kazanılan zaferin gururunu yaşıyor. Karabağlılar, özlem duydukları ata topraklarına dönmek için gün sayıyor.