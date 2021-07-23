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Haberler Politika Birilerine yaranmayı bırak kentle ilgilen

Birilerine yaranmayı bırak kentle ilgilen

Birilerine yaranmayı bırak kentle ilgilen

23.7.2021

nİZMİR Büyükşehir Belediyesi Başkanveki-li Mustafa Özuslu'nun AK Parti ve İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis grubuna yönelik sarf ettiği sözle-re yanıt gecikmedi. Özuslu'nun hakkında konuştu-ğu isimler arasında bulunan Büyükşehir'in AK Par-tili Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe açıklamalara sert tepki gösterdi. Özuslu için, "Sahibine yaranma der-dine girmiş erk müşkülü" sözlerini kullanan Bozte-pe, "Hayatım boyunca kimsenin kuklası olmadım. Birilerine kendini göstermeyi bırak, yaranma der-dinden kurtul da kentin sorunlarıyla ilgilen" dedi.

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