Birilerine yaranmayı bırak kentle ilgilen

nİZMİR Büyükşehir Belediyesi Başkanveki-li Mustafa Özuslu'nun AK Parti ve İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis grubuna yönelik sarf ettiği sözle-re yanıt gecikmedi. Özuslu'nun hakkında konuştu-ğu isimler arasında bulunan Büyükşehir'in AK Par-tili Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe açıklamalara sert tepki gösterdi. Özuslu için, "Sahibine yaranma der-dine girmiş erk müşkülü" sözlerini kullanan Bozte-pe, "Hayatım boyunca kimsenin kuklası olmadım. Birilerine kendini göstermeyi bırak, yaranma der-dinden kurtul da kentin sorunlarıyla ilgilen" dedi.