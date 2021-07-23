Cumhurbaşkanlığı'ndan kadınlar için 11 önemli adım

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, kadına yönelik şiddetin önlenmesinden kadın istihdamına kadar bu yıl için 11 önemli adım atılacağını, bunlarla ilgili projelerin yapıldığını belirterek, "Yerel ve genel bütçeler de kadın-erkek eşitliğine duyarlı şekilde hazırlanacak" dedi. TBMM Kadına Yönelik Şiddet ve Cinayetlerin Araştırma Komisyonu toplantısına katılan Şenel, kadınların eğitiminden şiddetin önlenmesine kadar bu yıl içinde atılacak adımlar ve hayata geçirilecek önlem ve projeleri tek tek anlattı.



İŞTE O ADIMLAR

1- FİNANSAL OKUR-YAZARLIK:

Kadınların ekonomik ve sosyal hayatta güçlenmelerine yönelik araştırmalar yapılacak, projeler yürütülecek, eğitimler verilecek. Finansal okuryazarlık artırılacak.

2- MELEK YATIRIM: Kadınların ekonomik faaliyetlerinin geliştirilmesi için kadın girişimcilere iş geliştirme süreçlerinde danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunulacak, bu alandaki desteklerde kadınlara öncelik verilecek. Ulusal Kadın İhracatçı Ağı Platformu Projesi ve Melek Yatırımcı Programı hayata geçirilecek.

3- KADIN KOOPERATİFLERİ: Kadın kooperatiflerinin gelişmesi için gerekli yasal altyapı sağlanacak, destekler verilecek.

4- KIRSAL KESİM: Kırsal kesimde kadın girişimciliğin artmasına yönelik destek mekanizmaları sağlanacak.

5- KIZ ÇOCUKLARINA MÜHENDİSLİK:

İş gücü piyasasının değişen ihtiyaçları çerçevesinde yeni gelişen meslek alanları göz önünde bulundurularak kız çocukları fen, teknoloji, mühendislik, matematik alanlarındaki mesleklere yönlendirilecek.



6- ZORLA EVLENDİRME VE ŞİDDET:

Kadına yönelik şiddet, erken yaşta ve zorla evliliklerin önlenmesine yönelik düzenlemelerin etkin uygulamasını sağlamak amacıyla gerekli çalışmalar yapılacak.

7- KAMU PERSONELİNE EĞİTİMİ:

Kadına yönelik şiddet, erken yaşta ve zorla evliliklerin önlenmesi amacıyla tüm kamu kurum ve kuruluş personeli dâhil olmak üzere farklı hedef gruplarına yönelik eğitim, seminer ve benzeri farkındalık artırma çalışmalarına devam edilecek.

8- KADIN KONUKEVLERİ: Kadın konukevlerinin ihtisaslaşmasına ilişkin çalışmaların ülke genelinde yaygınlaşması ve hizmetlerde ülke genelinde asgari düzeyde standart bir seviyenin oluşması sağlanacak.

9-KANSER TARAMASI: Ülke genelinde kanser tarama programına uygun hedef gruptaki kadınların programa katılmalarının artırılması için farkındalık çalışması yapılacak.

10- DİJİTAL OKURYAZARLIK: Kadınların dijital okuryazarlık eğitimlerine katılımları artırılacak.

11- YÖNETİM VE KARAR ORGANLARI:

Kadınların kamuda yönetim ve karar organlarında daha fazla oranda yer almalarını sağlamaya yönelik farkındalık artırılacak, yönlendirici ve teşvik edici yöntemler geliştirilecek.



KADINA DUYARLI BÜTÇE

ŞENEL, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının kadınerkek fırsat eşitliği konusunda adımlar atmasını sağlayacaklarını da belirterek şöyle dedi: "2020 -2023 yılları arasını kapsayan proje kapsamında merkezi ve yerel yönetimlerde kadın-erkek fırsat eşitliğine duyarlı bütçeleme uygulamalarına yönelik farkındalığın artırılması ile kadınların güçlenmesinin desteklenmesi sağlanacak. Merkezi ve yerel yönetimlerin kadınların ve erkeklerin eşit hak, fırsat ve imkânlar rejimini gözeten plan ve programların gelişmesine, kapasitenin artırılmasına katkı sağlamak, kadın kuruluşlarının kapasitelerinin geliştirilmesi, etkin denetim ve izlenebilirlilik altyapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor."

ZÜBEYDA YALÇIN (ANKARA)