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Haberler Politika 'Demokrasimizi kimsenin masasına meze yaptırmayız’

'Demokrasimizi kimsenin masasına meze yaptırmayız’

'Demokrasimizi kimsenin masasına meze yaptırmayız’

23.7.2021

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bir vakfın Türkiye'de bazı medya kuruluşlarını fonladığına dair iddiaları yakından takip ettiklerini belirtti. "Yeni kisveler altında beşinci kol faaliyetlerine müsaade etmeyiz" ifadesini kullanan Altun, söz konusu medya kuruluşlarına yönelik yeni bir düzenlemenin gerekli olduğuna da işaret etti. Türkiye Anayasası'nın haber alma ve verme özgürlüğünü güvence altına aldığını hatırlatan Altun, özgür basının, demokrasinin belkemiği olduğunu vurgulayarak, "Kimsenin şüphesi olmasın ki, ne basın özgürlüğü ne de bir başka bahaneyle demokrasimizi kimsenin masasına meze yaptırmayız" dedi.

ERDEM ANILAN

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