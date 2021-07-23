Kıbrıs seferinden küresel şifreler

BÜLENT ERANDAÇ



Türkiye artık sadece Türkiye değil. Kıbrıs Adası da sadece bir ada değil. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da sadece Türkiye Cumhurbaşkanı değil. Bu giriş cümlelerinin ne manaya geldiğini daha iyi değerlendirmek için Haziran-Temmuz aylarında Erdoğan'ın gerçekleştirdiği stratejik görüşmelerin arka planına daha yakından bakmak gerekiyor.

1) 15 Haziran 2021: Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile Brüksel'de buluştu.



2) NATO-2030 STRATEJİSİNİN karara bağlandığı NATO zirve toplantısı gerçekleşti. Türkiye imza attı.



3) Başkan Erdoğan, Brüksel'den Azerbaycan'a geçti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile beraber Ermeni işgalinden kurtarılan SUŞA MANİ- FESTOSU'na imza attı.



4) Çekirdek kadrosunu LİBYA'ya gönderdi. Hayati görüşmeler yapıldı, kararlar alındı.



5) Erdoğan, Türkiye'ye döndü. Rusya lideri PUTİN ve Çin lideri Şi PİNG ile dünya meselelerini telekonferansla konuştu.



6) Ve 19-20 Temmuz 2021 KIBRIS SEFERİNİ gerçekleştirdi. Hem Kıbrıs'ın geleceği (Dolayısıyla Doğu Akdeniz) hem de ABD ve AB'ye derin mesajlar verdi. Afganistan havalimanı ile ilgili çok özellikli vurgulamalar yaptı. İşte, bütün bu görüşme, verilen mesajlar, Azerbaycan'dan Libya'ya, Kıbrıs'tan Afganistan'a kadar gerçekleşen temaslar, şu gerçeği net ve açık gösteriyor: Türkiye sadece Türkiye değil, Kıbrıs adası sadece bir ada değil ve Erdoğan da sadece Türkiye'nin Cumhurbaşkanı değil. Evet. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dağıtılmış Müslümanların gür sesi, Türk Devletleri Birliği'nin hayati köprüsü ve mağdur-mazlum ülkelerin fiili lideridir.

AVRUPA KALPGAHINDA TÜRKİYE

TÜRKİYE Avrasya'nın kalpgahında yaşanan çatışma ve çekişmelerde mazlumlara, mağdurlara kucak açmış, kardeşlerinin yanında olmuş bir ülkedir. İnsanlık duygularını kaybetmiş BATI, Türkiye'ye 'Irak, Suriye, Gürcistan, Kırım, Karabağ, Azerbaycan, Afganistan, Balkanlar, Kuzey Afrika ile niye ilgileniyorsunuz?' diye soramaz. Kimse binlerce kilometre uzaktan gelip burnumuzun dibinde faaliyet gösteren ülkelere aynı cesaret ve yüksek sesle, 'Siz burada ne arıyorsunuz?' demiyor. Bu güzel ülkelerin hiçbiri Büyük Türk Milleti'ne yabancı değil. Rize'yi Batum'dan, Gaziantep'i Halep'ten, Mardin'i Haseke'den, Siirt'i Musul'dan ayrı tutamazsınız. Birbirleriyle ilişkili olan yerlerdir. Kars'tan çıkın, Azerbaycan'a, Türkmenistan'a, Kazakistan'a, Afganistan'a, Pakistan'a, Edirne'den Bosna Hersek'e, Arnavutluk'a, Hatay'dan çıkın, Fas'a kadar uğradığınız her coğrafyada bizden bir şeyler mutlaka görebilirsiniz. Aynı dili konuştuğumuz, aynı kültürü paylaştığımız Gazze'yi Sibirya'ya kadar kendimizden ayrı düşünebilmemiz için aslımızı inkar etmemiz lazım. Irak, Suriye, Libya, Kırım, Karabağ, Bosna ve diğer kardeş bölgeler ile ilgilenmek, Türkiye'nin hem görevi hem de hakkıdır. Türkiye sadece Türkiye değildir. Bunlardan vazgeçtiğimiz gün, istiklalimizden ve istikbalimizden vazgeçtiğimiz gündür.

KIBRIS'TAN DÜNYAYA MESAJLAR

Başkan Erdoğan'ın JEOPOLİTİK temaslarının sonuncusunu KIBRIS'a Mavi Vatan stratejisini uygulamaya başladıktan sonra, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'de fiili diplomatik adımlarını hızlandırdı. Çok yönlü dış politika enstrümanlarını kullanıyor. Son olarak, KIBRIS TÜRK DEVLETİ'Nİ ADIM ADIM KURUYOR. KKTC'nin 20 Temmuz kutlamaları dolayısıyla Kıbrıs Türk Meclisi'nde özel oturumda vekillere hitap ederken, daha sonraki programlar çerçevesinde de AB, tetikçisi olarak kullandıkları Yunanistan, Güney Kıbrıs Rumları ve özellikle ABD Başkanı Biden'e derin mesajlar verdi. Kıbrıs'tan Afganistan'a Türkiye kodlarını açıkladı. Çok dikkat çeken mesajları şöyle oldu:



1) Kıbrıs'ta artık "İki eşit ve egemen devlet" olacak. Kıbrıs Türk Devleti ve Rum Devleti. Başka çözüm yolu yok.



2) KKTC Cumhurbaşkanlığı köşkü ve parlamento binası yeni bir yerde ve KKTC devletine yakışır şekilde yeniden inşa edilecek. Bu açıklamanın arka planına bakamayan küstah mahfiller, konuyu sadece müteahhitlik işine indirerek küçümseme zavallılığına düştüler. Halihazırda Cumhurbaşkanlığı köşkü ya da ofisi olarak kullanılan binanın, İngiliz Bölge Valisi'nin Kuzey Kıbrıs Türk Devleti'ne 'hibe ettiği' bir bina olması bile başlı başına devlet olma algısına zarar veriyor. Yeni binalar,



YENİ KIBRIS TÜRK DEVLETİ'NİN

KURULUŞ AŞAMASIDIR. Bunu anlayacak kafaya sahip olmadıklarını gösterdiler. 3) MARAŞ AÇILDI. ABD'ye, AB'ye derin mesaj verildi. Malı olan Rumlar da gelecek, haklarını alacak.



4) AFGANİSTAN'DA TÜRKİYE OLACAK. ABD, Rusya, Çin, Avrupa Birliği'nin dikkatle takip ettiği Kıbrıs seferinde Erdoğan, bir dünya lideri olarak Afganistan'a yönelik mesajlar verdi. Bastığı Türk Kıbrıs topraklarından gözleri Afganistan'a çevirdi. Afganistan tartışmalarını yeni bir safhaya taşıyarak dünya liderlerinin kulaklarını kaldırdı. Taliban'la görüşüleceğine ve anlaşmaya varılacağına işaret etti, ABD'ye Afgan önerisi için üç şart söylediğini vurguladı. Bu üç şartın arka yüzüne dikkatle bakmalıyız. Birincisi: ABD Türkiye'ye tam diplomatik destek vermelidir. Bunun anlamı, "Uluslararası siyasette Türkiye'nin Afganistan işine tam destek olurken, arka planda sıkıntı yaratacak planlardan, Türkiye'ye hasmane tavırlarınıza dikkat ediniz" mesajıdır. İkincisi: Tam lojistik vereceksiniz. ABD'nin Afganistan'la ilgili kullandığı lojistik imkanları kimse bilmiyor. ABD'nin Kabil havalimanı dışında Afganistan'ın değişik yerlerinde üsleri var. Kullandığı enstrümanlar var. "Bu enstrümanlarınızın varlığını Türkiye bilmelidir. Türkiye hem Afgan milleti için hem de yardım imkanlarının, diplomatik hareketlerin düzeni için bu imkanları bilecek, gerekirse kullanacak" mesajı verildi. Üçüncüsü: Mali yönü: Erdoğan, "Bu süreçte çok ciddi bir mali, idari sıkıntılar olacak" sözleriyle, Afganistan operasyonunun maliyetinin Türkiye'ye etkisi hatırlatıldı. "Mali imkanların akışında muhtemel sıkıntılara yol açılmasın" mesajı verdi.



5) BAŞKAN ERDOĞAN, EYLÜL'DE BIDEN'LE BM'DE GÖRÜŞECEK: Erdoğan, Kıbrıs'a giderken, İstanbul havalimanında önemli bir not verdi: "Başta Azerbaycan olmak üzere dünyanın değişik ülkelerinde burayla (KKTC) bu tür temasların üst düzeyde kurulması, geliştirilmesi bizim çalışmalarımızdır. Bunları devam ettireceğiz. Biliyorsunuz nerede mağdur, mazlum ülke varsa biz aynı çalışmayı yapıyoruz. Bunlardan biri de Kosova'dır. Kosova'yı tanıyan ülkelerin sayısını artırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Şu anda 114 olan sayıyı daha da artıralım istiyoruz. Ve bu noktada inşallah BM Genel Kurulu'nda Joe Biden'la yapacağımız görüşmelerde kendisiyle bu konuları ele alacağız. Kosova'nın tanınması noktasında müşterek bir çalışma yürütelim, bunu teklif edeceğiz."