MSB bedelli tartışmalarına noktayı koydu

TÜRKİYE'DE son dönemde özellikle ücreti üzerinden yapılan bedelli askerlik tartışmalarıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Askerlik sisteminde reform niteliğinde düzenlemelerin yapıldığı hatırlatılan açıklamada, modern, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir sistemin tesis edildiğini aktardı.

MÜRACAAT ARTTI

GEREKLİ ve doğru olarak nitelendirilen bedelli askerliğin sürekli hale getirildiğini belirten bakanlık kaynakları, yeni düzenleme ile iş sahibi gençlere ve öğrencilere, eğitim, öğretim ve mesleki gelişmelerinde geleceklerini planlama açısından kolaylık ve fayda sağlandığını, yurt içinde ve dışında çalışan, çevresine, topluma ve ekonomiye katkı sağlayan çalışmaların da vatan hizmeti olarak görülmesinin sağlandığını söyledi.

Yeni askerlik sistemi kapsamında bedelli uygulamasının sürekli hale getirildiğini yineleyen kaynaklar, yaş sınırının kaldırıldığı, gerek vatandaşların gerekse TSK'nın yükümlü ihtiyacı göz önünde bulundurularak önceki uygulamalardan farklı kriterler esas alınarak bedel miktarının belirlendiğini belirtti.

Sistemin öncelikli amacının TSK'nın insan kaynağının desteklenmesi olduğunu vurgulayan kaynaklar, "Bedelli askerlikten istifade edecek sayının belli bir kontenjan ile sınırlı tutulması nedeniyle bedel miktarının azaltılmasına bağlı olarak gelirde artış olacağı sonucuna ulaşmak doğru değildir. Böylesine hassas ve kritik bir dönemde bedelli askerlik konularının istismar edilmesi ve böylesi konuların konuşulması dahi kahramanlık ve fedakarlıkla görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personelini olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle bedelli askerlik uygulamasının kaldırılması veya ücretinin azaltılması gibi popülist söylemlerle gençlerin duygularını istismar edilmemesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.