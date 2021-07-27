Afet bölgesi ilan edilen 3 ile destek

Erdoğan, sel bölgesindeki çalış-malara ilişkin yaptığı paylaşımda afet bölgesi ilan edilecek yerler-de vergi, SGK prim ve esnaf kredi geri ödemelerinin erteleneceğini, eşya, işyeri ve araç zararları için destek sağlanaca-ğını bildirdi.

VERGİ VE SGK PRİM ÖDEMELERİ ERTELENECEK

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLEN YERLERDE:

● Vergi ertelemesi uygulanacak

● Esnafın SGK prim ödemeleri ertelenecek

● Eşya zararları karşılanacak

● Esnaf kredilerinin geri ödemeleri ertelenecek

● Acil destek paketi hazırlanacak

● İşyeri ve araç zararlarının karşılanması için destek sağlanacak