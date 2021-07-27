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Haberler Politika Afet bölgesi ilan edilen 3 ile destek

Afet bölgesi ilan edilen 3 ile destek

Düzce, Rize ve Artvin'in selden etkilenen ilçe ve köylerinin afet bölgesi ilan edileceğini açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Sel felaketinin yol açtığı yıkımı ortadan kaldırmak, yaraları sarmak için gereken tüm adımları atmaya devam ediyoruz" dedi.

Afet bölgesi ilan edilen 3 ile destek

27.7.2021

Erdoğan, sel bölgesindeki çalış-malara ilişkin yaptığı paylaşımda afet bölgesi ilan edilecek yerler-de vergi, SGK prim ve esnaf kredi geri ödemelerinin erteleneceğini, eşya, işyeri ve araç zararları için destek sağlanaca-ğını bildirdi.

VERGİ VE SGK PRİM ÖDEMELERİ ERTELENECEK

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLEN YERLERDE:
● Vergi ertelemesi uygulanacak
● Esnafın SGK prim ödemeleri ertelenecek
● Eşya zararları karşılanacak
● Esnaf kredilerinin geri ödemeleri ertelenecek
● Acil destek paketi hazırlanacak
● İşyeri ve araç zararlarının karşılanması için destek sağlanacak

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