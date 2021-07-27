Erdoğan, sel bölgesindeki çalış-malara ilişkin yaptığı paylaşımda afet bölgesi ilan edilecek yerler-de vergi, SGK prim ve esnaf kredi geri ödemelerinin erteleneceğini, eşya, işyeri ve araç zararları için destek sağlanaca-ğını bildirdi.
VERGİ VE SGK PRİM ÖDEMELERİ ERTELENECEK
AFET BÖLGESİ İLAN EDİLEN YERLERDE:
● Vergi ertelemesi uygulanacak
● Esnafın SGK prim ödemeleri ertelenecek
● Eşya zararları karşılanacak
● Esnaf kredilerinin geri ödemeleri ertelenecek
● Acil destek paketi hazırlanacak
● İşyeri ve araç zararlarının karşılanması için destek sağlanacak
Afet bölgesi ilan edilen 3 ile destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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