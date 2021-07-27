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Haberler Politika Aliyev, AK Parti heyetini kabul etti

Aliyev, AK Parti heyetini kabul etti

Aliyev, AK Parti heyetini kabul etti

27.7.2021

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş başkanlığındaki AK Parti heyetinin Azerbaycan temasları başladı. Kurtulmuş ve beraberindeki heyet dün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki dostluk ilişkileri ve cumhurbaşkanları arasındaki düzenli temasların iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesindeki önemli rolü vurgulandı. Kurtulmuş ve beraberindeki AK Parti heyetinin Azerbaycan temasları 28 Temmuz'da sona erecek.

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