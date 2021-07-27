Amerikan solcuları Türkiye’de bol miktarda

BÜLENT ERANDAÇ

Türkiye'de Amerikan solcuları (fondaşları) bol miktarda var. Türkiye'nin NATO'ya girmesinden bu yana (1952), ABD eski Başkanı Truman doktrini çerçevesinde bir taraftan ABD'nin diğer taraftan Derin NATO'nun Türkiye'de solcuları devşirmek, fodaşlarını yaratmak için bir çok tezgah kurmuştur. Bugünlerde gördüklerimizde o derin oyunların uzantısıdır. Türkiye'deki darbelerin, gerilim stratejilerinin arkasında, daima ABD'nin Solcuları-Fondaşları yer aldı ve alıyor. Demokratlık örtüsü altında Amerikan solcuları, Türkiye'nin içini Amerika adına karıştırmaya hep yazılmışlardır. Karşılığında da fonlanmışlardır. Fonlama işleri yakın yıllara kadar ÖRTÜLÜ yapılıyordu. Ama bugün Türkiye'de fonlanan Amerikan solcuları, Amerika hayranı Sol medyanın, sosyal medyanın açıkça desteklediği göze batıyor. Nitekim, 2013 yılında merkezine solcu olduğunu söyleyen CHP'nin oturtulduğu TAKSİM GEZİ KALKIŞMASI'nı organize etmelerinden sonra utanmadanarlanmadan yola devam ediyorlar. Evet. Beyni ABD istihbarat örgütü CIA, onun gölgeleri RAND CORPSTRATFOR gibi düşünce kuruluşları, emrindeki derin ABD vakıfları, Türkiye'deki solcular, sol basını, sosyal medyası hareket halinde. Bir bakıyorsunuz, Marksist-Leninist PKK'yı siyasi uzantısı HDP'yi, bir bakıyorsunuz İslamiyet'i kirleten FETÖ'yü devreye sokuyorlar. Bunlar yetmiyor, Türkiye'de muhalefeti dizayn ediyorlar. Son örnek: Derin ABD'nin CHP omurgası üzerine kurguladığı Millet İttifakı'dır. CHP-İP-HDP-SP, AK Parti'yi yıkmak için koparılan Babacan, Davutoğlu partileridir. Derin ABD, bu ittifakı kuvvetlendirmek için gördük ki, Amerikan solcusu medya-sosyal medya-bazı tv'leri ile fonlamış. Yakın tarihten bazı örnekler: 27 Mayıs darbesinin generali Cemal Madanoğlu, CIA ve MI6 elamanı olarak görev yaparken onu destekleyen Türkiye'deki Amerikan solcuları oldu.



12 MART DARBESİ

9 Mart ve 12 Mart'a giden yolda 1969'da Devrim gazetesi yayımlanmaya başlanır. Devrim gazetesi sol cuntacılığın amiral gemisi konumundadır. Ardından Cumhuriyet gazetesi darbecilerin üssü olmuştur. Bunu Cumhuriyet'in eski genel yayın müdürü Hasan Cemal itiraf etti. Derin Amerika-Avrupa, fonladığı tetikçileri, etki ajanlarını hep kullanarak geldi. Solcu medyayı fonlayarak, emellerine erişmek için hazırladı. 27 Mayıs darbesi sonrası kurdurulan sol-marksist partilerin arkasında DERİN İNGİLTERE VARDI.

2015'te PKK'nın şehirlere hendek kazmasını 15 Temmuz'a giden süreçten bağımsız düşünmek ne kadar mümkündür? Demokrasi şehidimiz Ömer Halisdemir'in canı pahasına öldürdüğü Semih Terzi gibi Hendek operasyonlarının komuta merkezindeki birçok general 15 Temmuz'a aktif olarak katılmıştı. 28 Şubat darbesinin ardında, Derin ABD-İsrail bulunuyordu. Amerikan solcusu medya-sosyal medya-fonlanan vakıflar utanıp arlanmadan ABD'ye hizmet ediyorlardı. FETÖ darbesi sürecinde, başta solcu olduğunu söyleyen CHP, onun kandaşları-yoldaşları devredeydi. Sonuçta, Amerika'ya selam veriyorlardı. CHP'nin IMF valisi Kemal Derviş'in yetiştirdiği IMF KORİDORLARINDA uzmanlaşmış Selin Sayek Böke, getirilerek siyasete sokuldu. Kısa zamanda parlatıldı. CHP sözcüsü, genel başkan yardımcısı oldu. Bir baktık, 'solcu' diye kendini lanse eden CHP'de Böke, "yeni sol çizgi" diye bir strateji ile Amerikan solculuğuna soyundu. Bugün de, ABD'nin fonladığı CHP yoldaşı-solcu görünen medya sosyal medya, yoldaş dernekler karşımızda. CHP'ye dikkatle bakınız, fondaşları çok daha iyi görürsünüz.



KOMŞUDAN ÖRNEK

1952 yılında, İran petrollerini millileştiren Başbakan Musaddık CIA-MY6 (ABDİngiltere) tarafından devrildi. Emperyalistlerin en büyük silahı kimdi biliyor musunuz? İRAN KOMUNİST PARTİSİ

TUDEH. Yani Derin Amerika, komünistleri de darbelerde kullanmasını bilir. Nokta.



SONUÇ: İÇ VE DIŞ DİNAMİKLER BÜTÜNÜ

CUMHURBAŞKANIMIZ Recep Tayyıp Erdoğan'ı yıkmak yolunda yapılanları ıyı anlamak ıçın,aynı anda hem ıç hem dış dınamıklerı beraber düşünmekten gerekiyor. Darbelere, kontrollu kaos'lara uygun bir ortam oluşması için dizaynı CIA, gölgelerı, fonladıkları Amerıkan solcuları,medyası,solcu görünen partılerı dıkkatle takıp etmekte büyük yarar var. Türkiye'nin darbelerle dolu geçmişinden ve kontrollu kaoslar la düşürülen hukumetler süreçlerınden alması gereken önemlı bir ders varsa o da süreçlerinin öncesini, neticelerini, aktörlerini ve dahili ve harici şartların buna nasıl uygun hale getirildiğini etraflıca analiz etmek ve tedbırlerı almak zorunluluğu bulunmaktadır.