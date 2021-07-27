Esad rejimi 1,5 ayda 66 sivili katletti

SURİYE'DE Beşşar Esad rejimi ve destekçileri, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilindeki ateşkesi en az 800 kez ihlal ederek 66 sivili öldürdü. Suriye Acil Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj, rejim güçlerinin saldırılarında hayatını kaybeden 66 sivilden 29'unun çocuk, 10'unun kadın ve 5'inin insani yardım görevlisi olduğunu kaydetti. Hallaj, "Saldırılar devam ederse 250 bin sivil daha göç etmek zorunda kalabilir" uyarısında da bulundu.