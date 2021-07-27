Fırat Kalkanı bölgesinde 12 terörist öldürüldü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye'nin kuzeyindeki birliklerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu İleri Komuta Yeri'nde inceleme ve denetlemelerde bulundu.



KANLARI YERDE KALMAYACAK

Burada yaptığı açıklamada Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki saldırı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Akar, "Hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadığımız gibi saldırı sonrasında da gerekli operasyonları yaptık. Şu ana kadar toplam 12 terörist etkisiz hale getirildi. Bu rakamın önümüzdeki günlerde artacağına inanıyoruz" dedi.



UÇAĞIN CAMINA KUŞ ÇARPTI, ACİL İNİŞ YAPTI

Bakan Akar'ın dün öğleden sonra Gaziantep'ten bindiği uçağın camına kuş çarptı. Cam çatlayınca, uçak Adana 10. Tanker Üs Komutanlığı'na acil iniş yaptı.