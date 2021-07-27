“Kıbrıs’ta iki ayrı devlet olduğu kabul edilmeli”

MHP lideri Devlet Bahçeli, Kıbrıs'ta iki ayrı devletin varlığının artık dünya kamuoyu tarafından kabul edilmesi gerektiğini söyledi. Ada'da çözümü zorlaştıran kesimin Rum tarafı olduğunu belirten Bahçeli, "Bugüne kadar Kıbrıs'ta çözümden korkan, barış ve uzlaşmadan kaçan yegane taraf Rumlar olmuştur. Rumların, Ada'nın tek sahibi gibi hareket etmesi ve küstahça Kıbrıs Türklüğüne azınlık muamelesi yapması tarihi gerçeklerle bağdaşmayan bir hezeyan, bir densizliktir. Kıbrıs'ta ortak devlet kurulması imkansız bir hale gelmiştir. Bunun faili de AB ve ABD'nin önyargılı siyasetinden güç alan Rum-Yunan zihniyetidir" diye konuştu.

BAĞIMSIZ DEVLETİN HARCI

20 Temmuz'da Başkan Erdoğan'ın KKTC parlamentosunda açıkladığı yeni külliye inşaatı ile ilgili tartışmaları da değerlendiren MHP lideri, "Cumhurbaşkanlığı binası ile parlamento binası yapılma hedefi betonlaşmanın, yeni bir inşaat hamlesinin değil, bağımsız bir devlet halinin ilk harcıdır. Bu gerçeği anlamakta direnen içimizdeki ENOSİS işbirlikçilerinin ne söylediğinin, neye hizmet ettiklerinin hiçbir kıymeti de yoktur" ifadelerini kullandı.