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Haberler Politika Mavi Vatan’da nefes kesen tatbikat

Mavi Vatan’da nefes kesen tatbikat

Mavi Vatan’da nefes kesen tatbikat

27.7.2021

HEM karada, hem denizde görev yapabilen amfibi deniz piyadeleri, derin sulardaki zorlu görevlere TCG Bayraktar gemisindeki eğitimlerle hazırlanıyor. Her türlü koşulda başarıya ulaşacak şekilde yetiştirilen amfibi deniz piyadeleri, TCG Bayraktar gemisinin yetenek ve donanımıyla hem zorlu görevlere hazırlanıyor, hem de 7 gün 24 saat gemi ekibiyle eli tetikte hazır bekliyor. Eğitimlerde fiziki ve askeri yeteneklerle donatılan amfibi deniz piyadeleri, kara ve denizde üst düzey harekat gerçekleştirebiliyor. Ekiplerin eğitim tatbikatları ise gerçek savaş sahnelerini aratmıyor.

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