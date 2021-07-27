Özçınar’ın şahidi Erdoğan olacak

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, işinsanı Kasım Kutlu ile 2020 yılının Eylül ayında nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımını atmasının ardından nikah için gün aldı. Dünya evine girmeye hazırlanan Özçınar'ın 23 ya 24 Ağustos tarihinde gerçekleşecek nikahına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı öğrenildi. Tarihin Erdoğan'dan gelecek habere göre netleşeceği aktarıldı. Erdoğan'ın Özçınar'a şahitlik yapacağı öğrenildi. Nikahın ise Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer tarafından kıyılacağı ifade edildi.