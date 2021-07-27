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Haberler Politika PKK’nın Hakurk sorumlusu avlandı

PKK’nın Hakurk sorumlusu avlandı

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Hakurk eyaleti lojistik alan sorumlusu 'Serdar Pir Avesta' kod adlı Hakan Ateş, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

PKK’nın Hakurk sorumlusu avlandı

27.7.2021

HER ADIMI TAKİP EDİLDİ
UZUN süre boyunca yerel istihbarat ağındaki ajanların kullanılmasıyla yeri tespit edilen terörist Ateş, an bean takip edildi. Terörist Ateş, operasyon için uygun şartların oluşmasıyla düğmeye basılarak 22 Haziran'da etkisiz hale getirildi. HAZİRAN 2015'ten bu yana Kuzey Irak'ta faaliyet gösteren terörist Ateş, PKK'nın yurt içindeki aparatlarından YDG-H içerisinde aktif şekilde görev alıyordu. Örgütün yurt içinde yürüttüğü eylemleri bizzat organize eden Ateş, PKK'nın Hakurk bölgesinde yürüttüğü lojistik faaliyetlerin sorumlularından olup, örgütün en güvendiği isimler arasında yer alıyordu.

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