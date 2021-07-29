‘Hayvanlara gösterilen şiddetin hiçbir türünü kabul edemeyiz’

Burada yaptığı konuşmada hayvanlara gösterilen şiddetin hiçbir türünü asla kabul etmeyeceklerini belirten Emine Erdoğan, "Bu suçların oluşmadan önlenmesi için çözüm üretmemiz gerekiyor. Hayvanların yaşam şartlarının iyileştirilmesi, bu konuda atılacak önemli adımlardan biridir. Kafeslerin içinde geçen yaşam, yaşam değil tutsaklıktır. Hayvanların yaşam alanlarına ihtiyaçları var. Belediyelerimizin yenilikçi projeleriyle tüm bu ihtiyaçları karşılayan yaşam alanlarının oluşacağına yürekten inanıyorum. Çocuklarımız evcil hayvan istediklerinde onları barınaklara götürelim. Oradaki canlara bir şans verelim" diye konuştu.