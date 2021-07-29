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Haberler Politika ‘Hayvanlara gösterilen şiddetin hiçbir türünü kabul edemeyiz’

‘Hayvanlara gösterilen şiddetin hiçbir türünü kabul edemeyiz’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Belediyeler Birliği tarafından Keçiören Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen "Sahipsiz Evcil ve Sokak Hayvanlarının Barınma ve Beslenme Şartlarının İyileştirilmesi Fikir ve Proje Yarışması (Enpati Hayvan Dostu Şehirler)" ödül törenine katıldı.

‘Hayvanlara gösterilen şiddetin hiçbir türünü kabul edemeyiz’

29.7.2021

Burada yaptığı konuşmada hayvanlara gösterilen şiddetin hiçbir türünü asla kabul etmeyeceklerini belirten Emine Erdoğan, "Bu suçların oluşmadan önlenmesi için çözüm üretmemiz gerekiyor. Hayvanların yaşam şartlarının iyileştirilmesi, bu konuda atılacak önemli adımlardan biridir. Kafeslerin içinde geçen yaşam, yaşam değil tutsaklıktır. Hayvanların yaşam alanlarına ihtiyaçları var. Belediyelerimizin yenilikçi projeleriyle tüm bu ihtiyaçları karşılayan yaşam alanlarının oluşacağına yürekten inanıyorum. Çocuklarımız evcil hayvan istediklerinde onları barınaklara götürelim. Oradaki canlara bir şans verelim" diye konuştu.

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