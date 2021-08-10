MHP lideri Bahçeli’den ‘baraj’ önerisi

MHP lideri Devlet Bahçeli, üniversite sınavına giren gençlerin ve ailelerinin çağrı ve taleplerinin duyulması gerektiğini ifade etti. Sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Sonuçlara baktığımızda derhal tedbir almamız gereken bir tabloyu çok net olarak görmek mümkündür. Barajın yüksek olmasının ise en az 1 milyon gencimizin tercihini etkileyeceği, yaklaşık 500 bin gencimizin de tercih bile yapamayacağı anlaşılmaktadır. Salgın dönemi göz önüne alınarak TYT baraj puanın 140'a, AYT baraj puanın da 160'a çekilmesi teklif ve temennimizdir. Üniversiteye girmek için mücadele eden, ama salgın gibi mücbir ve zecri hallerden dolayı hedeflediği puanları elde edemeyen gençlerimize sahip çıkalım" diye konuştu.



YÖK ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, daha önce konuyla ilgili yaptığı açıklamada 180 puan barajının altında kalan gençlere bir şans verilmesi için çalışma yapılmasını istemişti. Barajın 170'e çekilmesi halinde binlerce adayın 4 yıllık okulları tercih etme imkanı doğacak. YÖK'ün çalışmasında, kontenjanların boş kalmaması amaçlanıyor. Geçen yıl, ROTtin tin 4 yıllık bölümler için 180 puan olan baraj benzeri gerekçelerle 170'e düşürülerek binlerce öğrencinin tercih yapmasına imkan sağlanmıştı.

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