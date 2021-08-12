Şehit ağabeyinden Akşener’e tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in olaylı Sivas temaslarının ardından Erzincan ziyareti de gergin geçti. Erzincan merkezin ardından Çayırlı ve Tercan ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulunan Akşener, Tercan'da bir kahvehanede hükümete yönelik eleştiriler yapması üzerine şehit ağabeyi Yusuf Budak'ın tepkisiyle karşılaştı. Budak'ın oturduğu masadan kalkıp "Allah'tan korkun. Yalan konuşmayın. 90'lı yılları hatırlayın. Terörden Tendürek'e çıkamıyorduk. Şimdi dört dörtlük askeri güce sahibiz. Açız, açız, diyorlar ama emekli maaşını alıp akşama kadar keyif çatıyorlar" diyerek tepkisini dile getirmesi üzerine bir süre gergin anlar yaşanırken Akşener, kahvehaneden ayrılmak zorunda kaldı.

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