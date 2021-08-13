TÜRKİYE'DE yaşanan sel felaketleri nedeniyle AK Parti'nin kuruluş yıldönümü kutlamalarını da erteletti. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Afetler sebebiyle Cumartesi günü gerçekleştirmeyi planladığımız Ak Parti'mizin 20. kuruluş yıl dönümü etkinliklerini de erteleme kararı aldık. Milletimizin birlik ve beraberliğiyle bu zor günleri inşallah en kısa sürede aşacağız" ifadelerini kullandı.
AK Parti’nin kuruluş yıldönümü etkinlikleri ertelendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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