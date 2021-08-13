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Haberler Politika AK Parti’nin kuruluş yıldönümü etkinlikleri ertelendi

AK Parti’nin kuruluş yıldönümü etkinlikleri ertelendi

AK Parti’nin kuruluş yıldönümü etkinlikleri ertelendi

13.8.2021

TÜRKİYE'DE yaşanan sel felaketleri nedeniyle AK Parti'nin kuruluş yıldönümü kutlamalarını da erteletti. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Afetler sebebiyle Cumartesi günü gerçekleştirmeyi planladığımız Ak Parti'mizin 20. kuruluş yıl dönümü etkinliklerini de erteleme kararı aldık. Milletimizin birlik ve beraberliğiyle bu zor günleri inşallah en kısa sürede aşacağız" ifadelerini kullandı.
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