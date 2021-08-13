İP’li Çıray HDP savunucusu çıktı

HER ziyaret ettiği şehirde 'HDP ile yaptıkları ittifakla' ilgili eleştirilerle karşılaşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, geçtiğimiz gün de Sivas ve Erzincan'da tepki gösterilmişti. Yaşanan bu olayla ilgili açıklama yapan Akşener'in başdanışmanı İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, "HDP'nin terör örgütü PKK'yla bir tutularak şeytanlaştırıldığını" söyleyerek HDP savunuculuğuna soyundu.

'PKK İLE BİR TUTUYORLAR'

TEPKİLERİ 'provokasyon' olarak tanımlayan Çıray, sözlerinin devamında "Önce 'PKK eşittir HDP' taktiğini başlattılar. Bu, HDP'yi şeytanlaştırma taktiğiydi. HDP'yi şeytanlaştırdıktan sonra şunu dediler: 'HDP eşittir CHP'. CHP, Millet İttifakı'nın üyesi olduğuna göre, 'CHP eşittir İYİ Parti' dediler" ifadelerini kullandı.