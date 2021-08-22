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Haberler Politika CHP Milâs ilçe teşkilatı karıştı: İstifa etmek isteyeni ilçe başkanı yaptılar

CHP Milâs ilçe teşkilatı karıştı: İstifa etmek isteyeni ilçe başkanı yaptılar

CHP Milâs ilçe teşkilatı karıştı: İstifa etmek isteyeni ilçe başkanı yaptılar

22.8.2021

CHP'DE yaşanan skandallara Muğla Milas'ta yenisi eklendi. Partinin Milas İlçe başkanlığına yaptığı skandal atama gündem oldu. Önceki İlçe Başkanı İlgin Göktepe, il yönetim kurulu kararı ile görevinden alınmıştı. Göktepe'den boşalan ilçe başkanlığı görevine vekaleten Tüze Çetinkaya'nın atandığı öğrenildi. Konuyla ilgili CHP'den hiçbir açıklama yapılmazken, parti içindeki çatlak da yün yüzüne çıktı.
GÖREVDEN alınan Göktepe, "Kendi kendilerine beni görevden almışlar. Ben seçilmiş bir ilçe başkanıyım. Görevden alma sebeplerini bilmiyorum, kimseye ulaşamıyorum" dedi. Göreve vekaleten Çetinkaya'nın atandığını öğrendiklerini kaydeden Göktepe, "Çetinkaya, hukuk işleri başkanıydı. İlçe başkanlığına ait WhatsApp konuşmalarında partiden istifa etmek istediğini söyleyen birisidir. Ben de Çetinkaya'yı hukuk işleri başkanlığı görevinden alıp üye olarak bırakmıştım. Ortada bir oyun var ama neler oluyor anlayamadım" ifadelerini kullandı.

■ FERDİ YAVUZ

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