Denizli Büyükşehir’e genç dostu ödülü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleşen programda, Türkiye'deki belde, ilçe, il ve büyükşehir belediyelerinin hazırladığı Genç Dostu Şehirler temalı yarışmada "Denizli Genç 2023" projesi ile Denizli Büyükşehir Belediyesi, ödül almaya hak kazandı. Ödül töreninin ardından gençlerle buluşan Başkan Zolan, "Gençlerimizi her alanda, söz sahibi yapmak, donanımlarını artırmak ve bizden daha güzel işler yapmalarına vesile olmak için çalışıyoruz" dedi.

SEBAHATTİN ALP