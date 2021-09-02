“Cumhur ittifakının seçim barajı kararı yüzde 7’dir”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yazılı bir açıklama yaparak gündemdeki konuları değerlendirdi. Seçim barajının yüzde 5 mi, yüzde 7 mi olacağı ile ilgili tartışmaların lüzumsuz olduğunu belirten Bahçeli, "Televizyon ekranlarında bilirkişilik taslayan kerameti kendinden menkul şahıslarla, gazete köşelerinde ahkam kesen bazı kalem sahiplerinin seçim barajı etrafında anlamsız tartışmaları körüklemek istedikleri anlaşılmaktadır. Bu yolla da Cumhur İttifakı sanki bir görüş ayrılığı varmış gibi ima, ihsas ve hatta iddia içine gömülmüşlerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız Bosna-Hersek ve Karadağ ziyaretinin ardından uçakta bulunan basın mensuplarına barajın yüzde 7 olacağını açıklamıştır. Nitekim baraj konusundaki arayış ve çalışmalar bu açıklamayla noktalanmış ve Cumhur İttifakı'nın baraj kararı yüzde 7 olarak tescillenmiştir" ifadelerini kullandı.

'DÜZENSİZ GÖÇ ENGELLENMELİ'

AFGANİSTAN'DAKİ gelişmelere de değinen Devlet Bahçeli, "ABD Başkanı'nın strateji değişikliği olarak açıkladığı askeri çekilmenin, gerçek mi yoksa göz boyama mı olduğu elbette yakında daha da netlik kazanmış olacaktır. Çünkü ABD politikalarının bir görünen ve gösterilen yüzü varken; bir de arka planda, sahne ve sütre gerisinde asıl maksat ve emelleri muhtevasına alan zalimane uygulamaları, sinsi ve gizli projeleri hakim ve havidir. Hiç kuşkusuz Türkiye Afganistan'da bulunmalıdır. En azından düzensiz göç hareketliliği kaynağında engellenmelidir" açıklamasını yaptı.

AKŞENER'E 'FATİH' TEPKİSİ

BAHÇELİ açıklamasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet Han'a benzetmesine de tepki gösterdi. Bahçeli, "İP Başkanı'nın bu şahsı ikinci Fatih diye tarif etmesi, buna karşılık oy vermeyen milyonlarca vatandaşımızı Bizans ve haçlı diye yaftalaması korkunç ve kahredici bir seviyesizlik, duvarlara zulüm 1453'te başladı yazan soysuzlara ikramdır. Bundan sonrası kuşkusuz Kılıçdaroğlu'nun meselesidir" ifadesini kullandı.