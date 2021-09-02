ÇANAKKALE'NİN Ezine ilçesine bağlı Geyikli Beldesi'nde, CHP'den AK Parti'ye geçen meclis üyeleri Sencer Akçin ve Fatih Özcan ile CHP Parti Üyesi Naci Sarı'nın rozetleri AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan tarafından takıldı. AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu'nun da bulunduğu törende konuşan Turan, "Yeni bir rüzgar yakaladık. Şimdi bu rüzgarın dönüşümünü yaşıyoruz" dedi.
Ezine’de AK Parti’ye geçen 3 kişiye rozetleri takıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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