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Haberler Politika MHP’li Kalyoncu dünya evine girdi

MHP’li Kalyoncu dünya evine girdi

MHP’li Kalyoncu dünya evine girdi

2.9.2021

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, Başak Bilgili ile hayatlarını birleştirdi. 1 çocuk babası olan Kalyoncu'nun nikahına katılan Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, "Değerli kardeşim Hasan Kalyoncu Bey ve Sayın Başak Bilgili hanımefendinin düğününe katılarak mutluluklarına şahit olduk. Allah iki cihanda mutluluklarını daim etsin" paylaşımında bulundu. Çiftin nikah şahitliğini MHP Milletvekili Saffet Sancaklı ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay yaptı.
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