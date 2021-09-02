Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Adli Yıl Açılış törenine katıldı. Yargıtay Yeni Hizmet Binası'nın açılışını da yapan Başkan Başkan Erdoğan, "Yeni adli yılı karşılıyor olmamızı ayrıca önemli görüyorum. Son 20 yılda adalet teşkilatımızın fiziksel çevresini değiştiren yapısını gösteren yeni bir örneğini daha sizlerle şahit oluyoruz. Temeli 2018 Mart'ın da atılan ve 191 dönümlük arazi üzerinde kurulan bu bina. Toplam 10 bloktan oluşan Yargıtay binamız çalışanların, ve ilgili tüm kesimlerin ihtiyaçlarını karşılayacak teknolojiye donanıma sahiptir. Biz de merdiven altında yargının ne halde olduğunu bildiğimiz için, adalet camiasının buralardan kurtulması için bu adımın atılması gerektiğini söyledik. Önce Danıştay'ı, ardından Anayasa mahkemesini bitirdik. Şimdi de Yargıtay'ın bu muhteşem binasını da bitirmiş olmanın bahtiyarlığı içerisindeyiz" dedi.

'DEVLETİN DİNİ ADALETTİR'

Bugüne kadar Türkiye'de asıl görevlerini bir kenara bırakıp vesayet güçlerine, cuntacılara selam duranların elinde yargının nasıl bir zulüm makinesine dönüşebileceğini gördüklerini dile getiren Erdoğan, "15 Temmuz, demokrasi tarihimizde pek çok açıdan olduğu gibi yargı kültürü bakımından da bir dönüm noktası niteliğindedir. Eğer bir devlette adalet yoksa, onun hangi sistemle yönetildiğinin, kim tarafından idare edildiğinin, vatandaşlarının hangi inanca veya milliyete sahip olduğunun bir önemi kalmaz, orada sadece zulüm hüküm sürer. Adalet devletin varlığının temelidir. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi oyunları denerlerse denesinler başaramadılar. Çünkü zulüm ile abad olunmaz, nitekim onlar da olamadılar. Devletin dini adalettir. Önce darbecilerin, sonra vesayetçilerin ve nihayet FETÖ'nün milletimizin adalet duygusuna vurduğu darbelerin izlerini tamamen silene kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.

DEV BİR HİZMET YERLEŞKESİ

ANA bina dahil Ankara'nın çeşitli semtlerinde 6 ayrı binada hizmet veren Yargıtay'ın 86 yıldır kullandığı Kızılay'daki tarihi ana binasından taşınma işlemleri daha önce tamamlanmıştı. Toplam 422 bin metrekare kapalı alana inşa edilen binada 24 daire başkanı odası, 309 üye odası, 48 kıdemli tetkik hakimi odası, 744 Tetkik hakimi odası, her dairede ikişer olmak üzere 48 müzakere salonu, 26 duruşma salonu, 40 toplantı salonu, 133 arşiv, 215 depo bulunuyor. Yeni yerleşke, başkanlık binası, ceza ve hukuk daireleri blokları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da ayrı bir blok olarak yer aldığı 10 bloktan oluşuyor.

ANKARA'YA YENİ BİNA MÜJDESİ

TÜRKİYE'NİN bu eserlerle dünyaya ayrı bir mesaj vereceğini de kaydeden Başkan Erdoğan, "Ankara'da 6 binaya bölünmüş Yargıtay'ı tek bina altında toplayarak vakit ve kalite kaybının önüne geçtik. Yargıtayın yeni binasının hayırlı olmasını diliyorum. Müteahhit firmanın çok kısa sürede bitirmesi ayrı bir tat katmıştır. Kısa bir zaman sonra şöyle 1,5 yıl içerisinde yolun karşı tarafında da bir ibadet hane yapılacak. Ankara'ya bir de Adliye binası kazandırmak da kararlıyız. Projeleri bitmek üzere. İnşallah yeni yıl bitmeden temeli atılacak. Oldukça dağılmış olan adliyemizi de tek bir yerde toplayacağız" diye konuştu.