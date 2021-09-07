Bolu Belediye Başkanı Özcan Disiplin Kurulu’na sevk edildi

CHP MYK'sı dün parti Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplandı. Toplantıda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın disiplin kuruluna sevkiyle ilgili değerlendirme yapıldı. Toplantı sonrası açıklama yapan CHP sözcüsü Faik Öztrak, Özcan'ın uyarılması için Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verildi. Öztrak, "Bolu Belediye Başkanı'nın bir kadın hemşehrisi hakkında yapmış olduğu yakışıksız açıklamalar nedeniyle uyarılması talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevkine karar verdik" dedi. Tanju Özcan, katıldığı bir programda sağlık sorunu nedeniyle çocuk sahibi olamayan ve tüp bebek konusunda kendisinden yardım isteyen kadınla ilgili anısını gülerek çirkin bir şekilde anlatınca tepkilerin odağı olmuştu. Twitter gündeminde, 'İğrençsinTanjuÖzcan' etiketiyle binlerce tweet atılıp, konu birinci sırada yer almıştı.

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