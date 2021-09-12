İnce’nin Memleket’inde istifa krizi

CHP'DEN istifa ederek Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce'nin partisinde istifa depremi yaşanıyor. Parti kurucuları arasında yer alan Mustafa Tayfun Laik, "CHP kurultaylarında, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetim kadrolarını mutlu azınlık şeklinde şiddetle eleştiren Sayın Muharrem İnce, liyakatsiz ama 'iyi ve gurme' dostlarıyla beraber kendi mutlu azınlığını kurmuştur" diyerek kurucular Kurulu üyeliği, Genel Disiplin Kurulu üyeliği ve parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

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