Kılıçdaroğlu yine döndü

İzmir'in Çeşme ilçesinde Ege Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) 35. Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı'nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna verdiği cevapla bu konuda yine karar değişikliğine gittiğini ortaya koydu. CHP lideri, "Tabii bu bizim ittifaka bağlı. Onlarla oturup karar vereceğiz. Hem ittifak kurup hem de 'ondan bağımsız karar vereceğim' derseniz olmaz. Nitelikleri ben kendi düşünceme göre anlattım. Cumhurbaşkanı devletin sigortasıdır. Siyasi partiler arası sorun çıktığında liderleri davet edip sorunun çözüme katkı verecek kişi cumhurbaşkanıdır" diye konuştu.

'BİR KİŞİNİN KARARI İLE OLMAZ'

Vatandaşların güvenecekleri kişiyi cumhurbaşkanı seçeceğini söyleyen CHP lideri, "Ben ancak 'şu olsun, bu olsun' derim. Kişinin özgeçmişine ve o güne dek yaptıklarına bakacaksınız. Şahsi düşüncem zaten bir cumhurbaşkanı seçilirse ittifakı oluşturacak tüm liderler orda olmak zorunda. Bir kişinin kararı ile olmaz. Bir araya geliriz, temel konularda karar verip o kararı kamuoyu ile paylaşırız" ifadelerini kullandı. Toplantıya CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Ahmet Akın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve ESİAD üyeleri katıldı. Toplantıda ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı ve ESİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Sıtkı Şükürer de konuşma yaptı.

ÇEŞME CUMHURİYET MEYDANI NİHAYET AÇILDI

EKREM Oran yönetimindeki Çeşme Belediyesi tarafından tatil sezonu öncesinde yapımına başlanan 'Çeşme Cumhuriyet Meydanı' nihayet açıldı. Açılışı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu gerçekleştirdi. 1.3 milyon liraya Elisa Mühendislik firmasına yaptırılan 'Çeşme Cumhuriyet Meydanı' bitirme tarihi olarak duyurulan 17 Temmuz'da tamamlanamamış, tatil sezonunun tamamında süren meydan yapım işi Çeşmelileri ve esnafı mağdur etmişti.

MERT ALPDÜNDAR