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Haberler Politika Sürekli: Muhalefetin sorun çözme yeteneği yok

Sürekli: Muhalefetin sorun çözme yeteneği yok

12.9.2021

İZMİR Tire'de sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelen AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, 2023'ün çok kritik bir viraj olduğunu söyledi. İzmir'de vatandaşla hep iç içe olduklarını da kaydeden Sürekli, "Talepleri çok iyi biliyoruz. Vatandaş muhalefete yüz vermiyor. Çünkü muhalefetin sorun çözme yeteneği yok" ifadelerini kullandı.
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