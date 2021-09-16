İYİ Parti Aydın’da disiplin krizi çıktı

İYİ Parti Aydın'da kan kaybetmeye devam ediyor. İl Başkanı Süleyman Demirci ile ilçe başkanları arasında gerilim yaşanırken Kuyucak İlçe Başkanı Ömer Kılınç ile İncirliova İlçe Başkanı Ahmet Alak, il disiplin kuruluna sevk edildi. İP'li 2 başkanın, Aydın İl Sekreteri Salih Şafak Akdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla İl Disiplin Kurulu'na sevk edildiği öğrenildi. Disiplin Kurulu'nun iki başkandan savunmalarını isteyeceği bildirildi.

KUL HAKKINA GİRİLİYOR

DİSİPLİN Kuruluna sevk edilmeme tepki gösteren İncirliova İlçe Başkanı Ahmet Alak, "Disiplin kuruluna sevk edildiğimi posta yoluyla öğrendim. Bahsi geçen yazıda hangi tüzüğe ve hangi disiplin suçunu işlediğime dair hiçbir bilgi olmadan ve hiçbir belge sunulmadan yargı mercii gibi tüzük dışına çıkılarak talihsiz bir işlem başlatılmış. Gerekçe olmadan il yönetimi tarafından disipline sevk edilmiş olmamız kul hakkına girmektir" dedi.

■ KAZIM YÖRÜKCE