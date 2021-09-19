CHP’li Eriş’in sözleri Millet İttifakı’nda kriz yarattı

CHP'NİN Beydağ'da düzenlediği Birlik ve Dayanışma Toplantısı'nda konuşan Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş'in adaylık konusundaki sözleri Millet İttifakı'nda yeni bir kriz başlattı.

Toplantıda Eriş, seçimlerde adaylığın İyi Parti'ye bırakıldığı Kiraz ilçesiyle ilgili olarak DSP'den aday olan Salim Özkarakaş'ı kast ederek "Salim kardeşimiz aday olsaydı bayrağımızı dalgalandırırdık" demesi tepki çekti.

İP İlçe Başkanı Yasin Kımız salonu terk ederken, İP İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar ise daha sonra yatığı açıklamada, "Salim Bey CHP ilçe başkanıydı, DSP'den aday oldu. CHP'nin o günkü ilçe başkanı İsmet Bey ile çalıştılar. Millet İttifakı eliyle Kiraz'ı kaybetmiş olduk. Sözlerinize dikkat edeceksiniz" ifadeleriyle Eriş'e yüklendi.