İnce: Cumhurbaşkanı aday adayı olduğumu açıklıyorum

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin 1'inci Olağan Kurultayı'nda konuştu. Seçimlere değinen İnce, "Benim için 'cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor' diyorlar. İstiyor muyum? Evet istiyorum. Açıklıyorum; aday adayıyım" dedi. CHP'ye ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da yüklenen İnce, "Muhalefet 'Bana oy vermezsen AK Parti gelir, korku siyaseti gelir' diyor. Biz bunu yok edeceğiz. Cumhurbaşkanı'nın mesajı okunuyor, ana muhalefet partisi genel başkanı sırtını dönüyor. Sen de yanlışsın. Belediye başkanını Fatih Sultan Mehmet'e benzetmek de yanlış" dedi.

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