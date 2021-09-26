Beslenme biçiminiz cildinize yansıyor

Yağlı ciltler bakımı en zorlanılan cilt tipidir. Yağlı cilde sahip olanlarda sivilce görülme sıklığı daha yüksektir. Ayrıca yağlı ciltlilerin teninde istenmeyen bir parlaklık oluşabilir. En çok yağlanan bölgeler genellikle T bölgesidir. Alın, burun ve çene bölgesi en çok sebum üretiminin görüldüğü yerlerdir.

SİVİLCE VE BESLENME İLİŞKİSİ

Dengeli beslenme ile sivilce ve sebum seviyelerinde düzelmeler görülebilmektedir. Kilonuz idealin üzerine çıktığında büyüme faktörü artar ve sebum üretimi, sivilce oluşumu tetiklenir. Ayrıca glisemik indeksi yüksek besinler çok tüketildiğinde kan şekerini dengelemek için fazla insülin salınır. Yüksek insülin de sivilce oluşumunu tetikler. İşlenmiş gıdalar fazla miktarda şeker, tuz ve yağ içerir. Sık sık fast food tüketenlerde sivilce gelişiminin %24 daha fazla olduğu gözlenmiştir. Pul biber gibi acılı yiyecekler de sivilce kızarıklıklarını artırabilir. Yapılan araştırmalara göre her gün bitter çikolata tüketen kişilerde de 2 hafta içerisinde sivilcelerde artış gözlemlenmiştir.



SEKER TÜKETİMİNE DİKKAT

SİVİLCE için beslenmenizde en çok dikkat etmeniz gereken besin şekerdir. Günlük şeker alımını sınırlandırmalı, rafine karbonhidratlar ve şeker içeren tatlılardan uzak durmalısınız. Şeker, sivilceyi şiddetlendirebildiği gibi, birçok sağlık sorununa da sebep olabilir.



SÜT ÜRÜNLERİNE MESAFE KOYUN

SÜT ve süt ürünlerinin şeker içeriği oldukça yüksektir, çünkü laktoz da glikoz, fruktoz gibi bir şekerdir. Artan süt ürünü tüketimi, sivilcelerde artışa neden olabilir. Akne dönemlerinde sivilce çıkmaması için süt ve süt ürünlerine biraz mesafeli davranabilirsiniz. Tabii ki tamamen tüketimi kesmek de doğru bir yaklaşım değildir. İhtyiacınız olan porsiyonda tüketimi doğru olacaktır.



YESİL ÇAY ÇOK FAYDALI

YEŞİL çay antioksidan etkisi ile derideki yağ oranını azaltır, antimikrobiyal olarak hareket eder ve sivilce tedavisinde yarar sağlar. Sivilce tedavilerinde A vitamini içeren ilaçlar kullanılabilmektedir. A vitamini havuç, bal kabağı, kayısı, şeftali gibi sarı-turuncu sebze ve meyvelerde ve ıspanak, roka gibi yeşil yapraklı sebzelerde bulunur.