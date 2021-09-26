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Haberler Politika “İzmirli depremzedeleri CHP bölmek istiyor”

“İzmirli depremzedeleri CHP bölmek istiyor”

“İzmirli depremzedeleri CHP bölmek istiyor”

26.9.2021

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir ziyaretinde rezerv konut alanı mağdurları ile görüşeceği iddiası İzmir Depremzedeleri Derneği üyelerini kızdırdı. Dernek Başkanı Haydar Özkan, "Bir tarafta 78 bin kişinin temsilcisi olan İZDEDA kenara itiliyor, diğer yandan bizim de haklarını aradığımız bin 500 kişilik bir mağdur grubu ön plana çıkarılıyor. 78 bin kişilik grubu ekarte etmeye çalışmak 'Biz emsal artışını veremiyoruz, polemik çıkartarak konuyu kapatalım' demektir. Bu hamle ile depremzedeleri bölmüş olacaklar" diye konuştu.

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