Semih Balaban FETÖ’cüleri savundu

KHK ile kamudan ihraç edilen FETÖ'cülere sahip çıkan CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, FETÖ'cülerin suçsuz yere görevden alındıklarını savundu. Balaban'ın "CHP olarak kim nerede bir mağduriyet yaşıyorsa onun yanındayız" sözlerine tepki gösteren AK Parti Manisa İl Başkanı Yardımcısı Cüneyt Kamal, "15 Temmuz alçak saldırısını yapanların yüzlerce şehidimizin ve binlerce gazimizin kanı elindeyken 15 Temmuz'a darbe demeyen CHP'li bir başkan ile karşı karşıyayız. Halkımız bu durumu takdir edecektir. Biz CHP'nin sağduyulu seçmeninin buna dikkat edeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

CÜNEYT HASÇELİK