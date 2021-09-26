Susuz kalan cilt sivilce üretebilir

YETERLİ su tüketmediğinizde cildiniz kuruyabilir. Peki, kuru cildin sivilce oluşumuna neden olabileceğini biliyor muydunuz? Kuru ciltte yağ üretimi artar ve sivilce oluşumu tetiklenebilir. Her gün yeterli miktarda su içmek sivilce oluşumunu azaltabilir. Ayrıca antioksidanlar, hücrelerde hasara sebep olan molekülleri temizleyerek hasarı önleyebilir. Antioksidandan zengin bir diyet, sivilceleri azaltabilir. Soğan, biber, ıspanak, brokoli, karnabahar, salatalık, lahana, marul gibi sebzeler ve çilek, yaban mersini, böğürtlen, kiraz gibi meyveler yüksek antioksidan içeriğine sahiptir. Taze sebze ve meyve tüketimi; cildin temiz, pürüzsüz ve daha sağlıklı olmasını sağlar.