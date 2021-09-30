‘Attığımız adımlardan geri dönmeyiz’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'de görüştü. Baş başa görüşme yaklaşık 2 saat 45 dakika sürdü. Bölgesel konular için kritik önem taşıyan görüşmeden önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunuldu. İşbirliğinin önemine dikkat çeken Erdoğan, basın açıklamasında dikkat çeken ifadeler kullandı. "Suriye ile ilişkilerde birlikte attığımız adımlar büyük önem arz ediyor" diyen Erdoğan, "Oranın da barışı yine Türkiye ve Rusya ilişkilerine bağlı. Özellikle şuna inanıyorum, bizim Türkiye-Rusya ilişkilerinde her geçen gün çok daha güçlenerek devam etmemizde çok büyük faydalar var" dedi.

'GEREKEN CEVABI VERDİK'

Başkan Erdoğan, Suriye konusunun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da gündeme geldiğini hatırlattı. "BM Genel Kurulu'nda malum zevat bazı konuları özellikle sordu" diyen Erdoğan, "Biz de onlara zaten gereken cevabı verdik. Çünkü attığımız adımlardan dönmemiz mümkün değil" ifadelerini kullandı. Yüz yüze görüşmeyi gerçekleştirmekten çok memnun olduğunu aktaran Başkan Erdoğan, "Kovid birçok dostu birbirinden ayırdı. Dünyada korona virüsten ölenlerin sayısına baktığınızda 4 milyon 700 bini geçiyor. Tüm tedbirleri almamıza rağmen mücadelemiz çok zor şartlarda devam ediyor. Bu yangın ve felaketlerde bize vermiş olduğunuz destek nedeniyle çok teşekkür ediyorum. Bu arada tabi gönderdiğiniz uçaklardan, iki tane eğitici pilot ve bizim 2 arkadaşımız maalesef şehit oldular. Onun için tekrar başsağlığı diliyorum. Gerçekten dostlar bu tür zor günlerde belli oluyor" diye konuştu.

'BÜYÜK PROJELER SÜRÜYOR'

Vladimir Putin ise iki ülke arasındaki uzlaşı kültürüne dikkat çekti. "Erdoğan ile görüşmelerimiz her zaman sorunsuz geçmiyor. Ancak ilgili kurum ve kuruluşlarımız uzlaşı bulabiliyor" diyen Putin, "Türkiye ile işbirliğimiz, uluslararası arenada başarılı bir şekilde sürüyor. Burada hem Suriye hem de Libya ile ilgili tutumlarımızı kastediyorum. Avrupa doğalgaz pazarında sallantılı bir dönemden geçiliyor ancak Türkiye, TürkAkım'ın devreye girmesinin ardından kendini güvende hissediyor. Rusya ve Türkiye, pandemiden kaynaklanan ticaret kaybını telafi etmekle sınırlı kalmadı, ticaret hacmini büyüttüler de. Türkiye'nin Rusya yatırımları toplam 1.5 milyar, Rusya'nın Türkiye yatırımları 6.5 milyar dolara ulaştı. Büyük projelerin hepsi planlı şekilde devam etmektedir. Karabağ'da işbirliğimiz hem ateşkesin sağlanmasında hem de ilerideki daha sağlam kalıcı bir barışın sağlanmasına yönelik önemli bir unsurdur" açıklamasını yaptı.



'VERİMLİ BİR GÖRÜŞME'

İKİ lider, görüşmenin ardından kısa birer açıklama yaptı. Twitter'dan paylaşım yapan Başkan Erdoğan, "Mevkidaşım Putin ile verimli bir görüşme gerçekleştirerek Soçi'den ayrıldık" ifadelerini kullandı. Erdoğan'a ziyaret için teşekkür eden Putin ise, "Görüşme çok yararlı ve kapsayıcı geçti. Temasta olacağız" dedi.



EN ÖNEMLİ GÜNDEM İDLİB

ANKARA ve Moskova, 4-5 yıldır Suriye'nin İdlib kenti çevresindeki insani felaketi önlemek için uğraş veriyor. Bölgedeki terör örgütlerinin de yok edilmesi için müzakere başlatılmıştı. 17 Eylül 2018'de Soçi'de Erdoğan ve Putin'in imzaladığı anlaşma önemli bir adım oldu. Ancak Esad rejimi anlaşmaları sık sık ihlal etti. Bu nedenle İdlib sorunu son 3 yıldır Türkiye- Rusya ilişkilerindeki en kritik konu haline geldi. Liderler, Soçi'de son durumu bir kez daha ele aldı. Erdoğan, görüşmede terör örgütü YPG'nin ihlal ettiği Soçi Mutabakatı'na da vurgu yaptı.



KALABALIK BİR HEYET KARŞILADI

BAŞKAN Erdoğan'ı Soçi Uluslararası Havalimanı'nda kalabalık bir heyet karşıladı. Krasnador Bölge Vali Yardımcısı Aleksandr Ruppel, Soçi Belediye Başkanı Aleksey Kopaygorodskiy, Rusya Dışişleri Bakanlığı Devlet Protokolü Genel Müdürü İgor Bogdaşev, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ve Novorossisk Başkonsolosu Fırat Bayar karşılama heyetinde yer aldı.