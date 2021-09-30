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Haberler Politika Başbakan Suga görevdeki 1 yılda yaptıklarını anlattı

Başbakan Suga görevdeki 1 yılda yaptıklarını anlattı

Başbakan Suga görevdeki 1 yılda yaptıklarını anlattı

30.9.2021

JAPONYA'DA 4 Ekim'de görevi bırakacak olan Başbakan Suga Yoşihide, görevi dönemindeki başarı ve başarısızlıklarını aktardı. Diplomasi sahasında başarılarına değinen Suga, Kuzey Kore'nin alıkoyduğu Japonların evlerine dönememesi konusunda ise kamuoyundan özür diledi. Suga, "Yaklaşık 1 yıl süren görev dönemimde müzmin sorunlarla mücadele edebildim ve birçok reform adımı atabildim" diye konuştu. Öte yandan, Suga'nın partisi olan iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin yeni başkanı ise eski Dışişleri Bakanı Kişida Fimio oldu.

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