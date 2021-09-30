Çetelerin cezaevinde çıkan çatışmasında 24 kişi öldü

GÜNEY Amerika ülkesi Ekvador'un Guayaquil kentindeki Litoral hapishanesinde, çeteler arasında liderlik nedeniyle çatışma çıktı. Yetkililer, rakip çeteler arasında sabah saatlerinde başlayan çatışmalarda 5 mahkumunun kafasının kesilerek, diğerlerinin ise kesici maddelerle öldürüldüğünü belirtti. Toplam 24 kişinin öldüğü, 48 kişinin de yaralandığı olayları kontrol altına almak üzere çok sayıda polis ve askeri birlik cezaevine gitti. İçeride yakınları olanlar ise cezaevinin önüne gelerek bilgi almaya çalıştı.