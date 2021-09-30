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Haberler Politika İsyancı terör örgütü ELN’nin liderlerinden biri öldürüldü

İsyancı terör örgütü ELN’nin liderlerinden biri öldürüldü

İsyancı terör örgütü ELN’nin liderlerinden biri öldürüldü

30.9.2021

KOLOMBİYA Savunma Bakanı Diego Molano, ordunun 18 Eylül'de Choco bölgesinde silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun (ELN) silahlı varlığı nedeniyle örgüt kampına hava saldırısında bulunduğunu belirtti. Bombardımanda 7 ELN üyesinin öldürülmesinin yanı sıra örgütün elebaşlarından "Fabian" lakaplı Ogli Angel Padilla Romero'nun da hayatını kaybettiğine işaret eden Molano, "Hava harekatının gerçekleştiği yerin yakınında çok sayıda yaralı bulundu. Cali şehrinde hastanede tedavi altındayken (Fabian) öldü" dedi.

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