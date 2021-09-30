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Haberler Politika “Taliban çekilmemiz için 1 Eylül’e kadar süre verdi”

“Taliban çekilmemiz için 1 Eylül’e kadar süre verdi”

“Taliban çekilmemiz için 1 Eylül’e kadar süre verdi”

30.9.2021

ABD'DE Savunma Bakanı Lloyd Austin, Genelkurmay Başkanı Org. Mark Milley, Afganistan'dan çekilme sürecine ilişkin ifade verdi. Taliban'ın Afganistan'dan çekilmeleri için kendilerine 1 Eylül'e kadar süre verdiğini açıklayan Austin, "Bu süreyi aşmamız oradaki Amerikan askerleri için tehlikeli olacaktı. Biz de çekildik" dedi. Austin, Rusya'dan üs talep etme konusunun da Rus lider Putin tarafından gündeme getirildiğini söyledi. Milley ise, Afganistan savaşının sonucunun stratejik başarısızlık olduğunu kaydetti.

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