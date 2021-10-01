Meclis bugün açılıyor! Başkan Erdoğan vekillere hitap edecek

Başkan Erdoğan, öncelikle Meclis çatısı altında teröre karşı net durmanın, PKK ve FETÖ başta olmak üzere Türkiye'ye yönelik karanlık emelleri için çabalayan terör örgütleriyle topyekün mücadelede birlik ve beraberliğin önemini vurgulayacak. Yargı Reformu Strateji Eylem Planı'nın kapsamındaki yeni yargı reformu paketiyle ilgili çalışmalardan söz edecek olan Başkan Erdoğan, yargı alanında aksayan yönlerin giderileceğine, milletin şikayetçi olduğu her konunun çözümleneceğine, her ilde kurulacak sulh komisyonları gibi önemli reformlara değinecek.

Afganistan, Suriye, Libya ve KKTC'deki gelişmelerin yanı sıra bölgesel diğer sorunlar konusunda yürütülen diplomatik temaslara da işaret edecek olan Başkan Erdoğan, sığınmacı politikasında Türkiye'nin dünyaya verdiği net mesajı değerlendirecek. Başkan Erdoğan, seçim kanunu ile ilgili değişiklikler içeren ve seçim barajının yüzde 7'ye indirilmesini de öngören kanun teklifine ilişkin konuşmasında ayrıntılı bilgi verecek.

Dezenformasyon ve nefret söylemiyle mücadele amacıyla sosyal medyaya yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifine de hitabında yer verecek olan Başkan Erdoğan, uluslararası örneklerin de incelenerek, kişisel verilerin ve kişilik haklarının korunacağı, gerek geleneksel gerek yeni iletişim mecralarındaki itibarsızlaştırma, karalama, yalan ve iftira kampanyalarına karşı hukuki düzenlemenin neden zaruri olduğunu anlatacak.

Başkan Erdoğan, gündemindeki en önemli konulardan biri olan iklim değişikliğiyle mücadeleyi içeren Paris İklim Anlaşması'nın bu ay Meclis'in onayına sunulacağını belirtecek. Paris İklim Anlaşması'nı onaylayan ülkelerin, küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırmak ve 2050'ye kadar sera gazı emisyonlarını sıfırlamak için taahhütlerini hayata geçirmesi gerektiğini ifade edecek olan Başkan Erdoğan, Türkiye'nin iklim konusundaki örnek yaklaşımını teyit edecek.

Bütün toplumsal kesimlerin lehine kolaylaştırıcı düzenlemeler de içeren vergi kanunlarına ilişkin başlıklar da Başkan Erdoğan'ın konuşmasında yer alacak. Başkan Erdoğan'ın hitabında Siyasi Partileri Kanunu'nda değişiklik içeren düzenlemeler ile spor kulüpleri için mali şeffaflık gibi önemli konuların da yer alması bekleniyor. Erdoğan'ın yurtlar başta olmak üzere kamuoyunu manipülye etmeye yönelik algı operasyonları yapan Muhalefet Partileriiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunacak.