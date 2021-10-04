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Haberler Politika Cezaevindeki operasyon sırasında çatışma çıktı

Cezaevindeki operasyon sırasında çatışma çıktı

Cezaevindeki operasyon sırasında çatışma çıktı

4.10.2021

EKVADOR'DA, 29 Eylül'de cezaevinde çeteler arasında çıkan çatışmada 118 kişinin ölmesinin ardından kontrolün sağlanması için polis ve askeri birliklerin geniş çaplı operasyonları sürüyor. Guayas eyaletine bağlı Guayaquil kentindeki Litoral Cezaevi'nin 8. bölümünde silah sesleri duyuldu, hapishaneye tank girdi. Sis bombaları eşliğinde cezaevine giren özel birlikler ile çete mensupları arasında çıkan çatışmada bir polis ile çok sayıda mahkum yaralandı. Öte yandan yaşamını yitiren 118 mahkumdan sadece 41'inin kimliğinin teşhis edilebildiği bildirildi.

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