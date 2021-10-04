CHP’de köstebek avı

Denizli'de partisinin danışma kurulu toplantısında makam odalarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmini asan CHP'li belediye başkanlarını kol ve bacaklarını kırmakla tehdit eden, Erdoğan hakkında seviyesiz açıklamalarda bulunduğu için tutuklanarak cezaevine konulan CHP Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu'na, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sahip çıkması şaşkınlık yarattı.

TELEFONLA ARAMIŞ

Kılıçdaroğlu'nun bizzat telefonla arayarak, Odabaşıoğlu'na desteklerini iletip konuyla yakından ilgilendiğini söylediği öğrenilirken, bazı partililer bu durumun belediye başkanlarını itibarsızlaştırdığını belirterek genel başkana tepki gösterdi. Yeni Asır Gazetesi'nde çıkan haberlerden sonra parti içinde çıkan gerginlik kamuoyuna duyurulmuş oldu. Kılıçdaroğlu, bu olayı basına kimin duyurduğunu öğrenmek için talimat verdi.

DIŞARIYA NASIL SIZDI?

Skandalın ardından Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili tavrı merak konusu olmuştu. Olayın hemen ardından danışma kurulu toplantısında yaşanan tüm gelişmeler CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca tarafından Genel Merkezi'ne ve Kılıçdaroğlu'na rapor edilirken, parti içinde Odabaşıoğlu'nun görüntüleri sızdıran köstebek de aranmaya başlandı. CHP Genel Merkezi'nin belediye başkanlarına yapılan tehditten çok, parti içinde kalması gereken bir konuşmanın dışarıya kimin tarafından sızdırıldığını gündeme getirdiği ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun Denizli İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'na, "Parti mahremimiz dışarıya nasıl sızdırıldı?" sorusunu sorduğu ve il başkanlığına o köstebeği derhal bulun talimatı verdiği ileri sürüldü.

EŞİ PAYLAŞIM YAPTI

Kılıçdaroğlu'nun Tugay Odabaşıoğlu'na sahip çıktığını eşi sosyal medyadan duyurdu. Sosyal medya hesabından Odabaşıoğlu ile ilgili bir paylaşımda bulunan eşi Nilay Odabaşıoğlu, "CHP Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bizzat kendisi arayarak desteklerini iletmiş ve elinden geleni yapacağını söylemiştir. Destekleri ve yardımları için sayın Genel Başkanımız ve örgütümüz başta olmak üzere tüm dostlarımıza ailemiz adına teşekkür ederim. Sizlerle hep birlikte daha da güçlüyüz" yazdı.



'ÖNCE ÖZÜR DİLEMESİ GEREKMEKTEDİR'

İSMİNİ vermek istemeyen üst düzey bir partili, "Genel Başkanımızın sergilediği bu duruş belediye başkanlarını itibarsızlaştırır. Seçilmiş bir başkan, dava arkadaşı tarafından hem de küçücük bir çocuk tarafından tehdit edilemez. Nerede kaldı başkanların itibarı. Gençlik kolları başkanımıza sahip çıkmamız için önce belediye başkanlarımızdan özür dilemesi gerekmektedir. Genel Başkanımız şu an bu durumu meşrulaştırdı" dedi.

Belediye başkanlarını tehdit edip 'sözlerimin arkasındayım' dedi



BELEDİYE BAŞKANLARINI TEHDİT EDİP 'SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM' DEDİ

CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu, partisinin Merkezefendi İlçe Danışma Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulunmuş, makam odasına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını asan CHP'li belediye başkanlarını tehdit etmişti. Odabaşıoğlu'nun "Makam odasına Erdoğan resmini asanların kollarını, kafasını kırarım" dediği ortaya çıkmış, bu sözler üzerine bazı belediye başkanları sinirlenerek toplantıyı terk etmişti. Ardından CHP Honaz İlçe Danışma Kurulu Toplantısı'nda kürsüye çıkıp konuşan Odabaşıoğlu, Merkezefendi İlçe Danışma Kurulu Toplantısı'nda sarf ettiği sözlerin arkasında olduğunu vurgulamıştı.

Sebahattin ALP