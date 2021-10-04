Heykel sevdalısı başkan

Kuşadası'nın CHP'li Belediye Başkanı Ömer Günel'in heykele olan sevdası kenti karıştırdı. İşçilerin maaşını ödemezken, Neopolis Heykel Sempozyumu için heykeltıraşlara 180 bin lira ödeyen Başkan Günel, şimdi de Kuşadası'nda 'Geleneksel Deve Güreşleri Festivali'ni heykeltıraşlar için iptal etti. Günel, 2006 yılında deve güreşlerinin yapılması için inşa edilen 10 bin kişi kapasiteli 'Deve Güreşi Arenası'nı beton döktürerek heykeltıraşlara tahsis etti. Seçim öncesi Deveciler Federasyonu'nu ziyaret edip oy isteyen Günel, deve güreşi müsabakalarının devam edeceği sözünü vermişti.

'BUNUN ALTINDA ART NİYET VAR'

Türkmen Kültürü'nün önemli etkinliklerinden biri olan Deve Güreşi Festivali'ne getirilen yasak, deveciler tarafından üzüntüyle karşılandı. Deveciler Federasyonu Başkanı Özgür Dülger, bakanlık onayı ile yapılan deve güreşlerinin kültürel etkinlik olduğunu belirterek, "Başkan Günel, deve güreşlerini izlemeye gelen 10 bin kişiyi hiçe saymıştır. Bunun altında bir art niyet var" dedi. Bu yıl ikincisi yapılan Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu'nda konuşan Belediye Başkanı Ömer Günel ise bir açıklama yaparak, "Kuşadası'nda deve güreşi gibi bir gelenek ve kültür yok. Hayvanlara hiç zarar vermeyecek etkinliklerin yapılması taraftarıyım" dedi.



"KUŞADASI'NA İHANETTİR"

DEVE güreşlerinin mimarı olan Deveciler Federasyonu Onursal Başkanı Metin Çetin, Başkan Günel'in Kuşadası'nın kış turizmine balta vurduğunu söyledi. Çetin, "Her yıl Ocak ayında güreşlerimiz Kuşadası'nda yapılır, bu güreşlere Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından 10 bin kişi izleyici olarak gelir. Bir hafta süren festivalde otellerimizde boş yer kalmaz, çarşıdaki esnafımız da bu kalabalıktan nasibini alır. Başkanın bu tutumu Kuşadası'na ihanettir" dedi.



Murat Şenbaklavacı