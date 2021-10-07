Vedat Milor ile MHP’li Çiçek arasında kebapçı atışması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı var" açıklamasının ardından gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor ile MHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek arasında sosyal medyada esprili bir atışma yaşandı.

'OKUDUĞUNU ANLIYOR MU?'

ÖNCEKİ akşam Twitter'dan açıklama yapan Milor, "Güncellemenin ardından kebap değerlendirme kriterlerim aşağıdadır: - Zırhla mı çekilmiş? - Kuyruk yağı var mı? - İşletmeci bölücü mü?" ifadelerini kullandı. Milor'un bu paylaşımına MHP'li Yıldıray Çiçek'ten tepki geldi. Çiçek, Milor'un paylaşımını alıntılayarak "Bugüne kadar 'Ne şiş yansın, ne kebap' hayat yaşayan Vedat Milor için değerlendirme kriterim: - Dinlediğini, okuduğunu anlıyor mu? -Muhaliflere kuyruk yağı mı olmak istiyor? - Kebap yanında aşırı alkol mü aldı?" yanıtını verdi. Milor daha sonra Çiçek'in bu Tweet'ine de cevap verdi. Milor, "Takipçi arkadaşlarımızla bugünkü soru-cevap etkinliğinden. Sırasıyla cevaplarım: Evet, Hayır, Hayır." paylaşımını yaptı.

ISTE O KEBAPÇILAR

DEVLET Bahçeli'nin kebapçılara "bölücü" dediği algısının yaratılmaya çalışılmasına MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter cevap verdi. Bahçeli'yi eleştiren Ahmet Davutoğlu'na da tepki gösteren Yönter'in "Bölücü kebapçılar. Hainsiniz" notuyla paylaştığı fotoğrafta Sırrı Sakık, Ertuğrul Kürkçü ve Aysel Tuğluk'un kebap yediği görüldü.