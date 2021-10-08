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Haberler Politika HDP’den bir skandal daha

HDP’den bir skandal daha

HDP’lilerin İsveç heyetiyle terörist başının fotoğrafının bulunduğu odada görüşmesi tepki çekti.

HDP’den bir skandal daha

8.10.2021

İSVEÇ'TEN bir heyetin Halkların Demokratik Partisi (HDP) Erbil Temsilciliği'ni ziyaretinde ortaya skandal görüntüler çıktı. Alınan bilgiye göre, İsveç Parlamentosu üyeleri ve Sol Parti'den oluşan bir heyet, HDP Erbil Temsilciliği'ni ziyaret etti. Heyet, HDP üyeleri tarafından kapıda karşılandıktan sonra görüşmeye geçildi. HDP'liler ile heyet arasındaki görüşmelerin terör örgütü elebaşı Öcalan'ın fotoğrafı altında olması dikkat çekti. Sosyal medyada bu görüntüye tepkiler yağdı.
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