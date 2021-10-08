İSVEÇ'TEN bir heyetin Halkların Demokratik Partisi (HDP) Erbil Temsilciliği'ni ziyaretinde ortaya skandal görüntüler çıktı. Alınan bilgiye göre, İsveç Parlamentosu üyeleri ve Sol Parti'den oluşan bir heyet, HDP Erbil Temsilciliği'ni ziyaret etti. Heyet, HDP üyeleri tarafından kapıda karşılandıktan sonra görüşmeye geçildi. HDP'liler ile heyet arasındaki görüşmelerin terör örgütü elebaşı Öcalan'ın fotoğrafı altında olması dikkat çekti. Sosyal medyada bu görüntüye tepkiler yağdı.
HDP’den bir skandal daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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